شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية يستقبل سفير الاتحاد الأوروبى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بمصر، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

وقال الدكتور القس أندريه زكى، إن اللقاء تضمن حوارًا حول أهم المشروعات التى تقوم بها الهيئة الإنجيلية فى مجال التنمية، والحوار المحلى والدولى وبناء الجسور، كما تطرق إلى وضع المسيحيين العرب فى المنطقة والتطورات الإيجابية التى تشهدها مصر خاصة بعد ثورة 30 يونيو، وأن الحوار أشار إلى قانون بناء الكنائس والأحوال الشخصية وما تم إنجازه فى هذه المجالات، كما دار حوار حول أهمية التعامل الموضوعى فى ملف حقوق الإنسان".