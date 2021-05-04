شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق مبادرة اصنع مستقبلك فى 4 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت لجنة التواصل المجتمعى بجامعة حلوان بالتعاون مع مبادرة محبى إفريقيا، مبادرة اصنع مستقبلك، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلى ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي ومؤسس مبادرة محبي أفريقيا.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، فى بيان صادر عن جامعة حلوان، على أهمية المبادرات الشبابية المجتمعية التى تسهم فى تغيير وتطوير المجتمعات وتساعد على مواجهة المشكلات المجتمعية، وهذه المبادرات تسعى لنشر ثقافة العمل التطوعى وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم، وتماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار فى العنصر البشرى باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدى، أن جامعة حلوان يجب أن يكون لها دور مجتمعى فى تنمية البيئة المحيطة، من خلال استغلال أنشطة الجامعة المتعددة وخبرات أعضاء هيئة التدريس، فى تنفيذ مثل هذه المبادرات التى تساهم فى دعم ريادة الأعمال وخلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معارفهم العلمية، وتحفيز الابتكار والإبداع بين الطلاب والخريجين.

أكد الدكتور خالد القاضى، أن هذه المبادرة الهامة تهدف إلى توفير متطلبات اكتساب حرفه وبالأخص في مجالات صناعة الملابس والجلود والإنتاج الزراعي سواء ذلك بتوفير الإمكانيات المادية ( وحدات التدريب) أو البشريه من القائمين على التدريب من أساتذة الجامعات واستهدفت المبادرة بعض القرى الفقيرة والأكثر احتياجاً والتي تتولى مبادرة حياة كريمة تطويرها و ذلك في 4 محافظات هي الجيزة، بني سويف، سوهاج، وقنا.

جدير بالذكر أنه تم توفير الماكينات اللازمة لإنشاء وحدات التدريب (مشغل) وذلك بدعم ذاتي من أعضاء هيئة التدريس وسوف يبدأ العمل عقب عيد الفطر المبارك وذلك بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني وتحت إشراف وزارة التضامن وبالأخص قطاع الإشراف على تنفيذ المبادرة الرئاسية (حياه كريمة).