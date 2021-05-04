شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية: لا يوجد شخص خلف أسوار السجون بدون أمر قضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إنه لا يوجد سجين واحد خلف الأسوار بدون أمر قضائي، والمعاملة سواسية للجميع هنا لا فرق بين سجين سياسي وجنائي.

أضاف مساعد وزير الداخلية على هامش جولة لحقوقيين وإعلاميين ومراسلين أجانب بليمان 440 بسجون وادي النطرون، أن السجون كتاب مفتوح للجميع ولا يوجد لدينا من "نخبيه عن الناس"، ونستقبل الزيارات باستمرار من الجهات المعنية، وهناك معاملة كريمة للنزلاء ونحرص على تأهيلهم باستمرار، وتطوير ورش الإنتاج والتوسع في ساعات التريض وتنمية المهارات المختلفة.

وأردف مساعد وزير الداخلية: نتوسع فى الإفراج عن النزلاء من خلال لجان العفو المنعقدة باستمرار للإفراج على من ينطبق عليهم الشروط.