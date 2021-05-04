شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الثالثة عشرة لـ"اللجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعقد فعاليات الدورة الثالثة عشر للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة يومي 4 و 5 مايو الجاري بمقر وزارة الخارجية، حيث يترأس الجانب المصري السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، ويترأس الوفد الليبي الدكتور محمود خليفة التليسى، وكيل الشئون الفنية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، وذلك بمشاركة السفير محمد أبو بكر، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة ليبيا، وبحضور ممثلي الجهات المعنية بكلا البلدين.



جانب من اجتماعات اللجنة المصرية الليبية في مقر وزارة الخارجية

هذا، ويتضمن جدول أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين بحث عدد من الموضوعات القنصلية والعمالية وأوضاع المواطنين المقيمين في كلتا الدولتين الشقيقتين وموضوعات التعاون القضائي وتعزيز التعاون في مجالات النقل والجمارك والصيد وتيسير حركة انسياب الأفراد والبضائع بين الجانبين وبحث سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات.



جانب من اجتماعات اللجنة المصرية الليبية

أكد السفير عمرو عباس خلال كلمته الافتتاحية على عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، وعلى أهمية ترسيخ أطر الشراكة والتعاون المشترك فيما بينهما بالشكل الذي يتناسب مع الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية التي دائماً ما جمعت بين البلديّن.