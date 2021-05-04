شكرا لقرائتكم خبر عن ورش متنوعة.. سجناء يعملون كخلية نحل فى كافة الحرف خلف الأسوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ورش متنوعة، يعمل داخلها عددًا من السجناء، بعدما تم تعليمهم العديد من الحرف ما بين نجارة وحدادة وغيرها من الأنشطة بهدف الحصول على مصدر رزق عقب خروجهم من السجن.

وقال سجين، خلال زيارة حقوقيين وإعلاميين، لليمان 440 بوادي النطرون، حرصت السجون على إصلاحنا وتهذيبنا، وتعليمنا الحرف للحصول على مصدر رزق حلال بعد الخروج من السجن، ونحصل على هامش ربح جراء عملنا، ونتلقى معاملة كريمة من إدارة السجن.

وشهدت سجون مصر بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.