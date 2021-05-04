شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، صرف معاشات مايو الجارىً، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الثلاثاء وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

‎وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون.‎

‎وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة"، مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى، والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

