شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غرامة تأخير أو تعطيل حركة مترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت شركة المترو غرامة على المتسببين فى تعطيل حركة المترو سواء كانوا أفراد أو شركات سواء من خلال العبث في أحد القطارات أو إحداث أي أضرار بشريط المترو أو المرفق عموما ينتج عنها تعطيل حركة قطارات المترو.

وأكدت شركة المتر، أن غرامة تأخير القطار نتيجة مخالفة أحد الركاب تبلغ 300 جنيه للدقيقة الواحدة، حيث تعتبر هذه الغرامة كوسيلة لردع الراكب المخالف ولعدم تكرار المخالفة التى تؤدى إلى تأخير القطارات.

وأضافت شركة المترو، أن غرامة تأخير القطار نتيجة مخالفة أحد الشركات تبلغ 400 جنيه للدقيقة الواحدة، بالإضافة إلى قيمة الأضرار الناتجة عن تأخير القطارات أو الأضرار الناتجة عن مخالفة الشركة.

على جانب آخر، ناشدت شركة المترو جمهور الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال دخول المحطات للوقاية ضد كورونا ولتجنب توقيع عليهم غرامات فورية على المخالفين تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت شركة المترو الاستمرار فى التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة.

واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

ولفتت شركة المترو إلى أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.