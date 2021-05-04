شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التبرع للمبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال موقع إلكترونى ورسائل قصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة ، فتح باب التبرع في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حرصا على مشاركة المواطنين فى المبادرة، التى تسعى لتغيير حياة أكثر من نصف سكان مصر وتوفير حياة كريمة لهم، حيث تم فتح باب التبرع من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمبادرة https://donation.hayakarima.com/ عن طريق الحساب البنكي الخاص بالمبادرة، تسهيلا على المواطنين للتبرع عن طريق الإنترنت من أماكن تواجدهم من داخل مصر وخارجها، ويأتي ذلك حرصا علي سلامتهم في ظل جائحة كورونا ومنحهم فرصة المشاركة في المبادرة، كما خصصت "مبادرة حياة كريمة" رقمًا لتلقى التبرعات عبر الرسائل القصيرة عبر رقم (9509) من التليفون المحمول وقيمتها خمسة جنيهات.

حياة كريمة هي مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في 2 يناير 2019، وهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها، و تنبُع من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، خاصة أن المواطن تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي وكان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية، وكان البطل الحقيقي الذي تحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.

ومن هنا، كان لِزاما أن يتم التحرك على نطاق واسع – ولأولِ مرة- وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر. لأن ما تسعى هذه المبادرة إلى تقديمه من حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشملُ جوانبَ مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، هي بمثابةِ مسؤولية ضخمة ستتشاركُ هذه الجهات المختلفة في شرفِ والتزامِ تقديمها إلى المواطن المصري، لا سيما من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً للمساعدة ولمد يدِ العَونِ لها، حتى تستطيع أن تحيا الحيَاة الأفضل التي تستحقُّها والتي تضمن لها الحياة الكريمة.

وجاء دور مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لهدف التصدي للفقر المتعدد الابعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم والاستثمار في تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم انشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 اكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.