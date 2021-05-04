شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأدوية الأوروبية: "سينوفاك" ينتج أجساما مضادة تساعد فى الحماية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت هيئة تنظيم الأدوية بالاتحاد الأوروبي مراجعة فعالية وسلامة لقاح سينوفاك الصيني ضد كورونا، مشيرة إلى أن الدراسات تؤكد أن اللقاح الصيني يسهم فى إنتاج أجسام مضادة تساعد بالحماية من المرض.، بحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

كانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن هناك خطوات فعلية سريعة نحو البدء في تصنيع لقاح كورونا محليا سواء كان لقاح سينوفاك الصينى أو لقاح سبوتنيك v الروسى مشيرة إلى أنه سيتم إنتاج 100 مليون جرعة سنويا لتحقيق الإكتفاء الذاتى والتصدير لأفريقيا مشيرة إلي أن شركة فاكسيرا إلي جوار أحد شركات القطاع الخاص ستقوم بالتصنيع قريبا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إنه تم تسجيل 5 لقاحات بهيئة الدواء المصرية وحصلت علي الترخيص الطارئ للاستخدام مؤكدة أن جميع اللقاحات آمنه وفعالة والجرعة الأولي ترفع الحالة المناعية للجسم في مقاومة الفيروس والجرعة الثانية تعزز من الحالة المناعية وتجعل الشخص أكثر قدرة علي مواجهة العدوى.