بالفيديو| لحظة انفجار أنابيب مخبز دار السلام ومصرع 4 عمال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

حصل "الخليج 365" على مقطع فيديو للحظة وقوع انفجار داخل مخبز دار السلام، والذي تسبب في مصرع 4 عمال.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل مخبز كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتبين حدوث تسرب غاز داخل مخبز بدون ترخيص، ما أدى إلى اشتعال النيران بمحتويات المخبز.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وأسفر ذلك عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة مالك المخبز بحروق متفرقة، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، واحتراق مركبة " توك توك " تصادف توقفها أمام المخبز وقت اندلاع النيران.

وأمرت نيابة دار السلام، بانتداب المعمل الجنائي؛ لمعاينة موقع حريق المخبز لبيان أسباب الحريق، كما استدعت عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم، واستعلمت من حي دار السلام عن حصول مالكه على ترخيص من عدمه.

وروى عدد من السكان بشارع لاشين مصطفى اللبان بدار السلام، تفاصيل حريق المخبز ومصرع 4 عمال بداخله، وقالت "ر. ل"، إنها كانت بمنزلها الذي يقع في المنزل المقابل للمخبز، وقت الحريق، حيث فوجئت بسماع صوت عدد من الانفجارات المتتالية، وعرفت بعدها إن هذه الانفجارات ناجمة عن انفجار أنابيب الغاز المتواجدة بالفرن، الذي يفتقد لكل إجراءات الأمن الصناعي.

وتابعت، أن عدد العمال الذين تواجدوا لحظة اشتعال الحريق، كانوا خمسة بالإضافة إلى صاحب المخبز، حيث كان العمال الـ 4 داخل المخبز، وعندما انفجرت الأنابيب واشتعلت النيران، اندفعوا إلى الحمام للاختباء من النيران، حيث لم يستطيعوا الفرار للخارج بسبب ارتفاع ألسنة اللهب.

وأضاف، "م.ع"، شاهد عيان، أنه تم انقاذ العامل الخامس لأنه كان بالقرب من باب المخبز، كما نجا صاحب المخبز من الحريق.

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