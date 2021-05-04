أمن المنافذ يضبط 23 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 23 قضية متنوعة، وتنفيذ

151 حكم قضائي.

ونجحت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 1402مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 215 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط قضيتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.