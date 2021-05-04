الصحة تكشف أنواع اللقاحات التي تم إنتاجها لمحاربة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان "انفوجرافيك" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يوضح أنواع اللقاحات التي تم إنتاجها لمحاربة فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

وجاءت أنواع اللقاحات على النحو التالي:

1ـ لقاحات الفيروسات المعطلة أو الضعيفة:

تستخدم شكل غير فعال من الفيروس لا يسبب المرض ولكنه يحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

2ـ اللقاحات القائمة على البروتين:

جزء من بروتين فيروس كورونا، يقوم بتحفيز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة.

3ـ لقاحات النواقل الفيروسية:

تستخدم فيروس تم تصميمه معمليا، لا يسبب المرض ولكن ينتج بروتينات فيروس كورونا التي تحفز استجابة جهاز المناعة.

وتابعت الوزارة: لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

www.egcovac.mohp.gov.eg

أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا)، وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن: .١٥٣٣٥