شكرا لقرائتكم خبر عن «حشيش العيد».. ضبط مخدرات قيمتها 700 ألف جنيه في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة وقطاعي الأمن الوطنى والأمن العام من ضبط شخصين وبحوزتهما 100 طربة حشيش أثناء تواجدهما بسيارة فى البحيرة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار بقيام حملة من قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمن الوطني والأمن العام، بضبط بمتابعة نشاط عنصرين اجراميين تخصصا فى الإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه فى نطاق مركز كفر الدوار.

تم ضبط المذكورين في حملة من إدارة مكافحة المخدرات والأمن الوطني والأمن العام بالتعاون مع قسم شرطة كفر الدوار بعد تقنين الإجراءات أثناء استقلالهما سيارة في نطاق قسم شرطة كفر الدوار في محافظة البحيرة وبحوزتهما 100 طربة من مخدر الحشيش معدة للتوزيع خلال فترة العيد، ومبلغ مالي وعدد 2 هاتف محمول.

اعترف المتهمون بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة والتي تقدر قيمتها بنحو 700 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجرءات القانوينة اللازمة.