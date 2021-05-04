شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5.95 طن لحوم وكبدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مباحث التموين في القليوبية ثلاجة لحفظ السلع الغذائيه بدون ترخيص بها 5.95 طن لحوم وكبدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتم التحفظ على الثلاجة والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين، يفيد قيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط 5.95 طن لحوم وكبدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة داخل احدى الثلاجات لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص