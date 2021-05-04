شكرا لقرائتكم خبر عن فض فرح شعبي بالمنيا لعدم الالتزام بإجراءات كورونا وغلق ورشة ميكانيكا خالفت مواعيد الغلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بمدينة المنيا، مساء أمس الاثنين، تم خلالها المرور على المحال التجارية والأسواق والمقاهي.. إلخ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والالتزام لمسافات التباعد، حيث قام بفض أحد الأفراح الشعبية بحى غرب المدينة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وكذلك غلق أحد ورش الميكانيكا بحى جنوب المدينة لمخالفة مواعيد الغلق التى أصدرها الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتم تطبيقها اعتبار من يوم السبت الماضي