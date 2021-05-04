شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة المنيا يزور أهالي مصابي كورونا أمام مستشفى الحميات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أهالي المصابين بفيروس كورونا أمام مستشفى الحميات بحي جنوب المدينة للاطمئنان على ذويهم وتقديم الدعم الكامل لهم، مؤكدا لهم على اهتمام الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية بسلامة المواطنين وتقديم الخدمات الصحية لهم، داعيا الله عز وجل أن يشفي مرضاهم ويعجل لهم الشفاء وأن يجمعهم بأهاليهم في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل، قاد «أبو كريشة» حملة مفاجئة على عدد من الفنادق والمنشآت السياحية بمدينة المنيا للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، والتحقق من الالتزام بنسبة الاشغال وألا تتجاوز ٥٠% من المترددين على تلك الأماكن والمحافظة على ارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي