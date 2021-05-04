شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مركز جديد لأبحاث النقل واللوجستيات بالجامعة المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ‏أحمد الجوهري رئيس الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن إنشاء مركز جديد لأبحاث النقل واللوجستيات بهدف إجراء الأبحاث المتطورة في مجالات النقل واللوجستيات والمجالات المرتبطة بها والمساهمة في تخريج كوادر مدربة على أعلى تكنولوجيات النقل واللوجستيات، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الجامعة ووزارة النقل.

وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن المركز سيعالج تحديات النقل واللوجستيات الحرجة من خلال برنامج متكامل متعدد التخصصات للبحوث، ومن خلال درجات ما بعد التخرج والدراسات التطبيقية وتقديم الاستشارات ونقل التكنولوجيا وتقديم المشورة بشأن السياسات لتعزيز نظم النقل للأشخاص والسلع بهدف تحسين كفاءة أنظمة النقل متعددة الوسائط ولوجستيات سلسلة التوريد، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.

وقال الدكتور عمرو الطويل عميد كلية هندسة التصميم الإبداعى بالجامعة إن المركز يستهدف المساهمة في تحسين كفاءة أنظمة النقل متعدد الوسائط ولوجستيات سلسلة التوريد لدعم التنمية المستدامة وإجراء البحوث والدراسات الاقتصادية ودراسة التخطيط الاستراتيجي ودراسة الجدوى والتدريب مع وزارة النقل والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

وأضاف أنه في إطار التعاون بين الجامعة المصرية اليابانية ووزارة النقل (الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل) يتم إجراء الدراسات الفنية والبحوث التطبيقية من أجل تعزيز الأداء العام والمهارات والمعرفة البشرية لهذا القطاع الاستراتيجي، ودعم الدراسات العليا والبحوث الجامعية، خاصة تلك التي تركز على النقل واللوجستيات والرقمنة، إلى جانب تشجيع نشر نتائج البحث دوليا، وعقد الندوات وورش العمل لذوي الاختصاص في مجال البحث العلمي المرتبط بنطاق عمل المركز.