شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُتابع أعمال إنشاء النقطة الوسيطة لتجميع وفرز القمامة بمركز الإبراهيمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة اليوم، لمدينة الإبراهيمية وذلك لمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، والتأكد من رفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية، لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شارع مجلس المدينة لمتابعة أعمال النوبتجية الصباحية لعمال النظافة، مشدداً على ضرورة التأكد من إلتزامهم بإرتداء الكمامة والقفازات الواقية، لمواجهة الأمراض والأوبئة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، باستمرار حملات إزالة الإعلانات واللافتات غير المرخصة من الشوارع والميادين حفاظاً على المال العام، ولإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

توجه المحافظ لتفقد أعمال إنشاء النقطة الوسيطة لتجميع وفرز القمامة والتخلص الآمن منها، بعزبة التل بالوحدة المحلية بكفور نجم والمقامة على مساحة فدان و6 قراريط، والصادر لها قرار تخصيص رقم 330 لسنة 2019، وذلك بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع تنفيذاً لبرتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء نقاط وسيطة ومحطات فرز وغربلة، ومصانع لتدوير القمامة.

شدد محافظ الشرقية على رئيس مركز مدينة الإبراهيمية، بالمتابعة المستمرة للشركة المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء المحطة، والتي تشمل إقامة سور وبوابة، وأرضية خرسانية، وميزان بسكول، ورامب للسيارات، بالإضافة إلى مبنى إداري حيث وصلت نسب تنفيذ الأعمال إلى 75% ومن المقرر نهوها نهاية شهر يونيه القادم.

أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً برفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات وإعادة تدويرها، من خلال التوسع في إقامة محطات وسيطة وفرز وغربلة، ومصانع لتدوير القمامة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.