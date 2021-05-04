شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم دوريات وحملات على الشواطئ والكورنيش لمنع التجمعات للحد من كورونا بمرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تنظيم دوريات وحملات بالتنسيق مع مدير الأمن على الشواطئ وكورنيش المدينة على مدار اليوم لمنع التجمعات ومتابعة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية، بما يُسهم في الحد من انتشار وباء كورونا، والسيطرة على تزايد أعداد الإصابات، مؤكدًا أن حفاظ الفرد على سلامته يقي المجتمع ككل.

وأضاف «جاب الله» في تصريحات له، الثلاثاء، أنه تم تخصيص سيارة بالميكروفون تجوب الشواطئ للتنبية على المواطنين بعدم التجمعات على الكورنيش، ومداخل الشواطئ، لتطبيق التباعد الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع إدارة مرور مطروح حفاظا على سلامة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

وحذر رئيس مدينة مرسي مطروح، أصحاب الكافيهات والمقاهي من مخالفة تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية واستخدام الشيشة، متوعدًا بالتعامل بحسم مع المخالفين وغلق منشآتهم فورًا.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح، بضرورة التطبيق الصارم بمنتهى الحزم، للإجراءات الاحترازية خاصة في الأماكن العامة، والشواطئ، والمطاعم، والكافيهات، وإغلاق الحدائق والمتنزهات، في إجازة شم النسيم للعام الثاني على التوالي بسبب وباء فيروس كورونا