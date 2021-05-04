شكرا لقرائتكم خبر عن تستهدف ١٠ آلاف طن.. محافظ القليوبية يتابع حملة إزالة القمامة بحي شرق شبرا لليوم الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة بشارع عزبة المرجوشي، بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك لليوم الثالث على التوالي، باستخدام أكثر من 30 سيارة و5 سيارات حاوية كبيرة بحمولات تتراوح ما بين 10 إلى 50 طن وذلك لإزالة أكثر من 10 آلاف طن قمامة.

وتمت الحملة بالمشاركة المجتمعية بمساعدة معدات الحي وستستمر الحملة على مدار الأيام المقبلة لإزالة كل التراكمات لتكون شوارع مدينة شبرا الخيمة خالية من تراكمات وتجمعات القمامة.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لإزالة أي تراكمات بمدينة شبرا الخيمة، واستعادة المظهر الحضاري للشوارع عن طريق إنارة وتشجير المناطق التي يتم إزالة تراكمات القمامة منها، مشيرا أن المحافظة بصدد التعاقد مع متعهدين وشركات نظافة لتفعيل منظومة الجمع السكني في جميع مناطق مدينة شبرا الخيمة سواء حي شرق أو غرب.

وتابع المحافظ خلال الحملة أعمال رفع التراكمات، مشددا على ضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ خطة المحافظة لإزالة جميع التراكمات ومضاعفة عدد السيارات المشاركة بالحملة.

وأكد أنه جاري حاليا التعاقد لشراء 120 صندوق قمامة بمدينة شبرا الخيمة لحل مشكلة إلقاء القمامة بالشوارع، موجها بزيادة عدد النوبتجيات والعمل على مدار 24 ساعة لمنع ظهور أي تراكمات بالشوارع، مشددا على ضرورة إتخاذ أقصى العقوبات حيال أي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة وإلزامهم بالاشتراك مع المتعهدين وتفعيل منظومة الجمع السكني ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.