شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية: تحرير 200 محضر عدم ارتداء كمامة وضبط 505 شيش وغلق 30 مقهى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية، بمشاركة الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، جولاتها لمتابعة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.

وبحسب بيان صحفي، الثلاثاء، إن حملة أمس الإثنين أسفرت عن تحرير 200 محضر عدم ارتداء كمامة وضبط 505 شيش وغلق 30 مقهى، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22 أبريل وحتى أمس 3 مايو عن ضبط 3266 شيشة وتحرير 1792 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 225 مقهى.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن الجولة التي تمت الليلة الماضية هي واحدة من العديد من الجولات التي تتم في كل المدن والأحياء في نفس التوقيت على مدار أيام الأسبوع، وغير مقصورة على أيام الإجازات والأعياد فقط حرصًا على صحة المواطنين، مطالبًا المواطنين وأصحاب المقاهي والكافيهات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامتهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وأكد أن المحافظة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.