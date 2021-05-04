شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تقدم 7 نصائح لترشيد استهلاك التكييف في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي ارتفاع درجات الحرارة مع بداية أشهر الصيف إلى لجوء المواطنين لتشغيل أجهزة التكييف، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء.

وأعدت وزارة الكهرباء عددا من النصائح لترشيد استهلاك التكييف من الكهرباء، خاصة مع الزيادات المستمرة في أسعار الكهرباء، الأمر الذي يلزم اتباع خطوات ترشيد الكهرباء لكل الأجهزة الكهربائية المنزلية، حيث لفتت وزارة الكهرباء إلى بعض النصائح لتخفيض الاستهلاك بمقدار 10% مع اتباع خطوات بسيطة.

وجاءت كالتالي:

1- أغلق أبواب وكل نوافذ الغرفة وقم بإسدال جميع الستائر وتظليل الغرفة ومنع دخول أشعة الشمس بها.

2- اضبط درجات الحرارة عند درجة 25 درجة مئوية.

3- في حال الاكتفاء من تلطيف الجو داخل الغرفة يمكن الاكتفاء بتشغيل المروحة.

4- قم بإغلاق جهاز التكييف قبل المغادرة بربع ساعة.

5- إزالة أي مصدر حراري داخل الغرفة، سواء كانت لمبات حرارية أو أجهزة أخرى.

6- عند شراء الأجهزة الكهربائية يجب اختيار الأجهزة الأكثر كفاءة والأقل استهلاكًا، حيث يتواجد بطاقة لكفاءة الطاقة ملصقة على جميع الأجهزة الكهربائية.

7- تنظيف جهاز التكييف والفلاتر بشكل دوري.

وتوفر «المصري اليوم» عددا من النصائح والخطوات لتنضيف أجهزة التكييف وهي:

1- فصل التيار الكهربائي نهائيًا.

2- غسل الوحدة الخارجية- مع رش خل أو صابون وتركه لمدة 5 دقائق- من جميع الاتجاهات تحت ضغط الماء، سواء باستخدام خرطوم المياه أو رشاش صغير حتى سقوط الأتربة.

3- فك فلاتر الهواء وتنضيفها بالماء وتركها لتجف.

4- استخدام بخاخة لتنضيف مكان خروج الهواء ويمكن إضافة خل للماء لضمان تنضيف أسرع.

5- الحرص على تكرار العملية لحين إزالة كل الأتربة.