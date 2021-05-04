شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة ألمانيا بالقاهرة تنظم منتدى القاهرة للتغير المناخي الـ74 لحماية البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم سفارة جمهورية ألمانيا المتحدة بالقاهرة بالتعاون مع معهد جوتة، الثلاثاء، عبر تطبيق zoom منتدى القاهرة للتغير المناخى من خلال فعاليته الـ 74 لمناقشة الإمكانات المتطورة والإبداعية للمراكز المجتمعية، وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة.

ويقدم المنتدى تجربة عدد من المبدعين والمبتكرين للدفع بالأفكار والقضايا الاجتماعية إلى حيز التصنيع والتنفيذ، ويفتتح الفعالية فيليب موباي رئيس القسم العلمي بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الدكتورة يسرية حامد مدير مشروع البرنامج المصري الإيطالي بجهاز شؤون البيئة.

ومن المتحدثين بمنتدى التغير المناخى 74، إينا بيترز الباحثة في التصنيع المستدام ومراكز التصنيع المستدام بجامعة برلين التقنية، وعمر الصفتي، المؤسس المشارك والمدير العام لشركة فاب لاب إيجيبت، وليللي فون ستاكلبيرج.