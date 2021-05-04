شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي: دورات تدريبية لسكرتيري العموم والمساعدين بالمحافظات على مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، استمرار عقد الدورات والبرامج التدريبية لقيادات المحليات (سكرتيري عموم – سكرتيري عموم مساعدين)، عقب اجازة عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

وقال وزير التنمية المحلية في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن تلك الدورات تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والأكاديمية لتدريب العاملين بالإدارة المحلية بكل المستويات على أحدث النظريات الإدارية وآليات مكافحة الفساد وعدد من المهارات الآخرى، وذلك في إطار خطة تطوير وصقل مهارات الكوادر القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

وأشار «شعراوي» إلى وجود 5 برامج تدريب رئيسية يتم تنفيذها مع الأكاديمية الوطنية للتدريب للعاملين بالمحليات بمقر الأكاديمية بدأت خلال الشهرين الماضيين بتدريب سكرتيري عموم المحافظات وسكرتيري العموم المساعدين على بعض الملفات المهمة، مشيرًا إلى أن تلك البرامج تناولت موضوعات رئيسية وأساسية للوزارة والمحافظات وأهمها محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، ومهارات القيادة وإدارة الأزمات.

وأوضح أنه سيتم أيضًا تنفيذ 3 برامج تدريب متخصصة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن ثم مديري التدريب والموارد البشرية ثم مسؤولي الإعلام والمتحدثين الرسميين للمحافظات، لافتًا إلى أن الخمس برامج التدريبية يتم تمويلها من وزارة التنمية المحلية ويستفيد منها 1550 متدربا عبر 52 دورة تدريبية، لافتًا إلى أنه في إطار التعاون بين الجانبين، ستقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب بتقديم الاستشارات الفنية للوزارة لتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في مجال التطوير المؤسسى وتطوير البنية التدريبية للمركز وبناء قدرات العاملين وكذا تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية.

وكشف وزير التنمية المحلية عن أنه جاري التخطيط لعقد برنامج تدريبي عالي المستوي تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للصف الثاني بالمحافظات الداعمين لمتخذي القرار والمكاتب الفنية على غرار البرنامج الرئاسي للتنفيذيين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأكاديمية الوطنية للتدريب يستفيد منه 200 متدرب وينفذ على مدار 7 شهور.

وأوضح «شعراوي» أن مركز التنمية المحلية بسقارة سيواصل دوراته التدريبية بتدريب رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات القروية في كل المجالات الإدارية والقيادية وعلي القوانين المنظمة للعمل بالمحليات والماليات والشئون الهندسية وآليات مكافحة الفساد والحاسب الآلى واللغات خلال أكثر من 20 دورة خلال العام التدريبي 20/21.

وأضاف أن هناك تعاون أيضًا بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب في مجال تدريب نواب المحافظين وعقد ورش عمل مجمعة لهم بمقر الأكاديمية بحضور قيادات الوزارة وقيادات الصف الأول بالحكومة للتعرف على مستجدات العمل بالمحليات، وتكليفات القيادة السياسية وتوجهات الدولة، خاصة في ملفات التخطيط العمراني وتطوير الادارة المحلية والاستغلال الأمثل للموارد وإدارة أصول الدولة وآليات تنمية الموارد الذاتية للمحافظات.

وأكد «شعراوي»، استمرار التعاون بين الوزارة والأكاديمية والمحافظات في تنفيذ برنامج تدريبي مكثف للعاملين المقدمين لخدمات المحليات والمتعاملين مع المواطن بشكل مباشر من خلال برنامج تدريب أون لاين بعنوان المسؤول الحكومي المحترف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج ديواني كفء بالتعاون مع المحافظات، لافتًا إلى أنه من المخطط أن يستفيد من تدريب برنامج المسؤول الحكومي المحترف حوالي 11 ألف متدرب من كل المحافظات بنهاية يونيو 2021.