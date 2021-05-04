شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تضبط شقة تم تحويلها لمخزن شيشة فى مدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت أجهزة محافظة القاهرة شقه سكنية تم تحويلها إلى مخزن للشيشة بجوار مقهى بمنطقة السويسرى بمدينة نصر، حيث قاد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة بحضور اللواء هشام أبو النصر مدير قطاع الشرق، واللواء محمد كلبوش مدير شرطة المرافق والعميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر للرقابة على المقاهى والتأكد بمنع تقديم الشيشة.

وضبطت الحملة صاحب مقهى حول شقة سكنية الى مخزن لإخفاء الشيشه وخاصة اثناء الحملات وتم مصادرة ما يقرب من 400 شيشة وتشميع الشقة المحولة الي مخزن للشيشة.

كما أسفرت الحملة عن مصادرة 1200 شيشة وفتح الممر المؤدى من شارع عباس العقاد الى أنور المفتي وقد تركزت الحمله على 10 مقاهى وقد تم تحرير محاضر إدارة بدون ترخيص وغلق وتحرير محاضر إحالة المخالفين إلى النيابة لعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وفى السياق، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على جميع رؤساء الاحياء تكثيف الحملات المسائية لمنع التجمعات ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك حرصا على عدم زيادة اعداد المصابين،، مؤكدا أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.