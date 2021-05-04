شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. العدل تمنح 259 عاملا بهيئة الدواء صفة مأمورى الضبط القضائي (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، قرار وزير العدل، المستشار عمر مروان، بتخويل بعض العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأمورى الضبط القضائى.

وصدر قرار رقم 2445 لسنة 2021، بتخويل بعض العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأموري الضبط القضائي لـ 259 إخصائي -كل في دائرة اختصاصه-، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأجكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

وللإطلاع على الأسماء: