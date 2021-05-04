شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 3352 كارت فيزا تكافل وكرامة على المستحقين في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الثلاثاء، الانتهاء من توزيع 3352 كارت فيزا تكافل وكرامة على المستحقين والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشًا ثابتًا.

أضاف محافظ الشرقية، في تصريحات له، الثلاثاء، أن عملية التوزيع تمت من خلال 19 إدارة اجتماعية بنطاق المحافظة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الاجتماعية التي شهدت توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة على مستحقيها.

من جانبه، أوضح محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من توزيع 2807 كروت فيزا تكافل، و545 كارت فيزا كرامة، وكذلك الأرقام السرية الخاصة بها وتسليمها للمستحقين من خلال 19 إدارة اجتماعية بنطاق المحافظة، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 158730 مستفيدًا، مقسمين إلى 81571 مستفيدا تكافلا و77159 مستفيدا من كرامة.