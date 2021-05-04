شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان : تنفيذ محطة مياه شرب جديدة بتكلفة 530 مليون جنيه في مدينة بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ محطة مياه شرب جديدة بمدينة بدر بتكلفة ٥٣٠ مليون جنيه، نظرًا لزيادة معدلات التنمية في مدينة بدر، وزيادة أعداد المقيمين بالمدينة، مما استلزم إنشاء محطة مياه شرب لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه.

وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بتفقد أعمال تنفيذ المحطة، واطلع على نسب الإنجاز بالمشروع، موجهًا بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة.

وأوضح «مندور» أن المحطة تتكون من ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لتر/ ثانية لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي أيضا على عدد ٢ خزان سعة تخزين 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠ مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبني محولات وورش.