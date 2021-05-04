شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أكواب مياه يوميًا .. الصحة تنصح المواطنين : 3 مشروبات تقي من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصحت وزارة الصحة بالاعتماد على عدد من المشروبات للوقاية من فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.

وجاءت المشروبات التي توجهت بها «الصحة»، عبر حسابها على موقع «فيس بوك»:

كوب من عصير البرتقال الطبيعي.

اللبن فهو مصدر للبروتين والزنك.

الاعتماد على شرب 8-10 أكواب من المياه يوميًا.

في وقت سابق، كان عدد من التقارير قد كشف أن عصائر الليمون، الجوافة، البرتقال، الكيوي، الأناناس، الفراولة، المانجو، البطيخ والكنتالوب، من المشروبات التي تعمل على دعم المناعة وتقويتها.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 1078 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.