شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح النادي الاجتماعي بالبحر الأحمر بعد إغلاقه في شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة النادي الاجتماعي بالغردقة إعادة فتح النادي أمام الزوار والأعضاء بشكل كامل، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إغلاقه أمس الاثنين خلال إجازة شم النسيم.

ومن المقرر إعادة إغلاق النادي مرة أخرى يوم الخميس المقبل 6 مايو، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت إدارة النادي الاجتماعي بالغردقة أنه تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، وحرصًا على سلامة المواطنين المقيمين بالمدينة من أعضاء ورواد النادي، سيتم الغلق بشكل كامل وليس الشاطئ فقط، مؤكدين على أن ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كوفيد 19، وتنفيذا لتعليمات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.