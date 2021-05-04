شكرا لقرائتكم خبر عن 22 رمضان.. مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في الإسكندرية الثلاثاء 4 مايو 2021، الذى يوافق اليوم الثاني والعشرون من شهر رمضان وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

ويشهد الثلاثاء تبكير موعد أذان الفجر بمعدل دقيقتين، فيما يتم مد توقيت إحانة صلاة المغرب دقيقة أيضاً ليقترب من السابعة مساء.

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم:

موعد صلاة الفجر 3.35 ص

موعد الشروق 5.13 ص

موعد صلاة الظهر 11.57 م

موعد صلاة العصر 3.36 م

موعد صلاة المغرب 6.42 م

موعد صلاة العشاء 8.08 م