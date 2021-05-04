شكرا لقرائتكم خبر عن الركود يضرب الأسعار.. سعر الياميش الثلاثاء 4 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق ياميش رمضان ارتفاعا كبيرًا في الأسعار بمعدلات كبيرة على الرغم من حالة الركود وضعف الإقبال هذا العام، خاصة الأنواع الشعبية اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 والذي يوافق اليوم الثانى والعشرون من شهر رمضان، على الرغم من حالة الركود نتيجة الحالة المزاجية العامة بسبب الأزمة الاقتصادية، والظروف المعيشية المصاحبة لفيروس كورونا، ما أدى إلى تدني الإقبال على شراء ياميش رمضان العام الجارى 2021، فضلاً عن ارتفاع مبالغ فيه للأسعار خاصة الزبيب وعين الجمل والفستق والبندق فيما تباينت أسعار البلح والسوداني والمشمية في الأسواق.

«المصرى اليوم» تنشر أسعار الياميش الثلاثاء:

سعر كيلو الزبيب التركى 60 جنيها والإيرانى 56 جنيها والمصرى بـ40 جنيها

سجل كيلو عين الجمل سعر 90 جنيها والبندق بـ160 جنيها

سعر كيلو اللوز يتراوح بين 90 إلى 160 جنيها حسب الجودة

سجل سعر كيلو السودانى المقشر 40 جنيها، والعناب بـ100 جنيها.

سعر كيلو الدوم 48 جنيها، والخروب المطحون بـ16 جنيها، والخروب العيدان بـ40 جنيها.

سعر كيلو جوز الهند 60 جنيها، والقراصيا بـ80 جنيه، والزبيب الفاخربـ44 جنيه.

وتراوح سعر البلح بين 20 جنيها للكيلو وحتى 45 جنيها، فيما وصل سعر بلح شبح الصعيد ونسر الصعيد وسلطان إلى 60 جنيه للكيلو

سعر كيلو المشمشية 110 جنيهات.

سعر كيلو الفول الحصى 12 جنيها

سعر كيلو البلح السوداني يبدأ من 20 جنيها حسب الجودة ودرجة الرطوبة .

سعر كيلو قمر الدين 27 جنيها