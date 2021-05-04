شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنظم عرض مظلات على ضفاف النيل لدعم «إتحضر للأخضر» ورفع الوعي البيئي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة البيئة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للمظلات، عرض المظلات على ضفاف النيل لدعم حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي «إتحضر للأخضر»، وقامت نسور «سكاي ون» بعمل العرض بهدف رفع ونشر الوعي البيئي لدى كل فئات وشرائح المجتمع للتوعية بمختلف القضايا البيئية، وذلك للعمل على تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتأتي تلك الفعاليات والأنشطة بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض العالمي وحرصًا من الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة على التعاون مع كل المؤسسات الحكومية والأهلية والاتحادات الرياضية في نشر ثقافة الوعي البيئي والحفاظ على البيئة لتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة البيئة وفق خطة التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية.

ونُفذت الحملة تحت رعاية وزارة البيئة إيمانًا بدور كل فرد ومؤسسة بالعمل على النهوض بالوضع البيئي بمصر لما تحمله من مسؤولية مشتركة تجاه وطننا.