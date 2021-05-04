شكرا لقرائتكم خبر عن موجة شديدة الحرارة.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 إلى الأحد 9 مايو 2021.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- يوم الثلاثاء 4 مايو:

طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء

- يوم الأربعاء 5 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة

- الخميس 6 مايو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- يوم الجمعة 7 مايو:

اعتبارا من الجمعة انخفاض مؤقت فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- يوم السبت 8 مايو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

- يوم الأحد 9 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة