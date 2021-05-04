شركات أدوية أمريكية تطور لقاحات جديدة لكورونا على شكل حبوب وبخاخات

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركات أدوية ومختبرات حكومية أمريكية، أنها تعمل على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، تؤخذ بشكل حبوب أو بخاخات الأنف، وتكون أسهل فى تخزينها من اللقاحات الحالية التى تؤخذ عن طريق الحقن.. مؤكدة أن هذه اللقاحات ستكون لديها القدرة على توفير استجابات مناعية، تدوم فترة زمنية أطول وستكون أكثر فاعلية ضد السلالات المتحورة، ما قد يساعد على تجنب الأوبئة في المستقبل.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن اللقاحات المصرح باستخدامها حاليا في الولايات المتحدة، مثل (فايزر) و(موديرنا) تحتاج إلى درجات حرارة شديدة الانخفاض لتخزينها ونقلها، ويأخذ الشخص الذى يتلقى اللقاح جرعتين على فترات متباعدة، أما اللقاحات الجديدة فتتجاوز هذه القيود وتستطيع الحكومات الوصول بها إلى المناطق الريفية بسهولة أكبر.

وأضافت القناة الإخبارية أن شركة "آلتى ميون" ومقرها ولاية ميريلاند تقوم بتطوير بخاخ أنف، على غرار لقاح الإنفلونزا "فلو ميست" الذى تنتجه أسترازينيكا، كما تطور شركة "فاكس آرت" فى ولاية كاليفورنيا لقاحا في شكل حبة دواء، أظهرت دراسة صغيرة أنه حقق نتائج إيجابية فيما يتعلق بقدرته على توفير استجابة مناعية والحماية من السلالات المتحورة، وتخطط الشركة للقيام بالمرحلة الثانية من التجارب، بحلول منتصف 2021.