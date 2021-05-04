شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم دورات لسكرتيرى العموم والمساعدين على آليات مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن عقد عدد من الدورات والبرامج التدريبية لقيادات المحليات "سكرتيري عموم – سكرتيري عموم مساعدين"، بعد إجازة عيد الفطر المبارك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقال شعراوى، فى بيان للوزارة اليوم، إن تلك الدورات تأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والأكاديمية لتدريب العاملين بالإدارة المحلية بكافة المستويات على أحدث النظريات الإدارية وآليات مكافحة الفساد وعدد من المهارات الآخرى وذلك فى إطار خطة تطوير وصقل مهارات الكوادر القيادية بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى وجود 5 برامج تدريب رئيسية يتم تنفيذها مع الأكاديمية الوطنية للتدريب للعاملين بالمحليات بمقر الأكاديمية بدأت خلال الشهرين الماضيين بتدريب سكرتيرى عموم المحافظات وسكرتيري العموم المساعدين على بعض الملفات المهمة ، وأن تلك البرامج تناولت موضوعات رئيسية وأساسية للوزارة والمحافظات وأهمها محاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره ، ومهارات القيادة وإدارة الأزمات .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم أيضاً تنفيذ 3 برامج تدريب متخصصة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن ثم مديرى التدريب والموارد البشرية ثم مسئولى الإعلام والمتحدثين الرسميين للمحافظات .

وقال شعراوى إن الخمس برامج التدريبية يتم تمويلها من وزارة التنمية المحلية ويستفيد منها 1550 متدرب عبر 52 دورة تدريبية ، لافتاً إلى أنه فى إطار التعاون بين الجانبين ، ستقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب بتقديم الاستشارات الفنية للوزارة لتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة فى مجال التطوير المؤسسى وتطوير البنية التدريبية للمركز وبناء قدرات العاملين وكذا تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية .

وكشف الوزير عن أنه جارى التخطيط لعقد برنامج تدريبي عالي المستوي تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للصف الثاني بالمحافظات الداعمين لمتخذي القرار والمكاتب الفنية علي غرار البرنامج الرئاسي للتنفيذيين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأكاديمية الوطنية للتدريب يستفيد منه 200 متدرب وينفذ على مدار 7 شهور، لافتا إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة سيواصل دوراته التدريبية بتدريب رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات القروية في كافة المجالات الإدارية والقيادية وعلي القوانين المنظمة للعمل بالمحليات والماليات والشئون الهندسية وآليات مكافحة الفساد والحاسب الآلى واللغات خلال أكثر من 20 دورة خلال العام التدريبي 20/21 .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك تعاون أيضاً بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب في مجال تدريب نواب المحافظين وعقد ورش عمل مجمعة لهم بمقر الأكاديمية بحضور قيادات الوزارة وقيادات الصف الأول بالحكومة للتعرف على مستجدات العمل بالمحليات وتكليفات القيادة السياسية وتوجهات الدولة خاصة في ملفات التخطيط العمراني وتطوير الادارة المحلية والاستغلال الأمثل للموارد وإدارة أصول الدولة وآليات تنمية الموارد الذاتية للمحافظات، مؤكدا استمرار التعاون بين الوزارة والأكاديمية والمحافظات في تنفيذ برنامج تدريبي مكثف للعاملين المقدمين لخدمات المحليات والمتعاملين مع المواطن بشكل مباشر من خلال برنامج تدريب أون لاين بعنوان المسئول الحكومي المحترف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج ديواني كفء بالتعاون مع المحافظات ، كما أنه من المخطط أن يستفيد من تدريب برنامج المسئول الحكومي المحترف حوالي 11 ألف متدرب من كافة المحافظات بنهاية يونيو 2021 .