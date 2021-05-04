التقديم إلكتروني والشقق متوفرة.. كل ما تريد معرفته عن التحويل من مدينة لأخرى في الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تلقي طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حاليًا، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات.

وينشر "الخليج 365" في التقرير التالي إجابات عدد من أسئلة الحاجزين لتحقيق أكبر استفادة من الخدمة الجديدة التي أتاحها صندوق الإسكان الاجتماعي.

1- ما هي مواعيد تلقي طلبات التحويل؟

تبدأ الاستفادة من خدمة التحويل من مدينة إلى أخرى يوم الأربعاء المقبل 5 مايو وحتى الاثنين نهاية الشهر، وهذه هي الفرصة الأخيرة.

2- من هم العملاء المستفيدين بخدمة التحويل من مدينة لآخرى؟

المستفيدين هم الحاجزين بالإعلان الثامن (الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب – الزرقاء/ تحت الإنشاء)، وحاجزي الإعلان التاسع والإعلان الحادي عشر والإعلان الثاني عشر والإعلان الثالث عشر، وحاجزي الإسكان القومي من 2005 : 2009، وحاجزي النقابات "محدودي الدخل".

3- هل سيتم زيادة أسعار الشقق الجديد بعد الموافقة على طلب التحويل؟

صندوق الإسكان الاجتماعي أكد الوحدات التي سيتم التحويل إليها ستكون بنفس السعر دون أي زيادة، على أن يتم التحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات.

4- هل يوجد شروط لقبول طلب التحويل؟

يشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز أو سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه، كما يكون طلب التحويل عن طريق الموقع الإلكتروني(اضغط هنا) وليس أي وسيلة آخرى وفي المواعيد المقررة.

5- ما هي خطوات تقديم طلب التظلم؟

يتم الدخول على الموقع الإلكترونى المخصص لخدمة العملاء اضغط هنا، واختيار مركز خدمة المواطنين، ثم التسجيل داخل الموقع عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور، واختيار بعد ذلك قسم طلبات، ثم اختيار طلب تعديل حجز وحدة سكنية.

وبعد ذلك يتم اختيار سبب التحويل من قائمة الخدمات، وتحميل نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية وكتابة البيانات المطلوبة بداخلة، ثم الطغط على موافق بعد قراءة الإقرار، واختيار المحافظة والمدينة المراد التحويل إليها، ثم رفع نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية بعد الانتهاء منه، ويمكن التأكد من تقديم طلب من خلال قائمة الطلبات.

6- ماذا بعد تقديم طلب التحويل على البوابة الإلكترونية؟

بعد تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره بخط اليد، وإعادة تحميله مرة أخرى وفي حالة قبول الطلب يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل 35 جنيهًا تحت مُسمى خدمة طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية بواسطة صاحب الطلب، كما يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه.

7- ما هو موقف المنطبق عليهم شروط التحويل ولم يقدموا طلب التحويل؟

أن عدم تقدم الحاجزين ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حالياً والوحدات الجاري تنفيذها بـكل من المدن والمراكز التي لا تتوافر بها وحدات سكنية، بطلباتهم خلال المهلة المعلن عنها فإن ذلك يعد عدولا عن الاستمرار فى الحجز، ويعتبر الحجز لاغيا، ويلتزمون باسترداد مبلغ مقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية.

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