شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف.. سعر الذهب في مصر وعالميًا اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء، 4 مايو 2021، انخفاضا طفيفا بعدما حقق ارتفاعا ملحوظا أمس الاثنين، حيث حقق الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر انخفاضا بمقدار 2 جنيه بعدما ارتفع بمقدار 10 جنيهات أمس ليظل مرتفعا عن سعر الأسبوع الماضي.

وانخفض سعر الذهب عالميا بعد ارتفاعه الملحوظ أمس الإثنين، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية بنسبة 0.16% وكانت قد حققت ارتفاعا بمقدار 1.44% بالأمس، وذلك بسبب ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.23%، بينما حققت الأوقية «الأونصة» في التعاملات الفورية انخفاضا بمقدار 7 دولار، بعدما كانت قد حققت ارتفاعا بمقدار 24 دولارا تقريبا بالأمس .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 787.61 جنيه وكان فى مساء الاثنين 789.61 جنيه، وفي نهاية تعاملات الأحد، 779.28 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء،1,785.46 $ ، وكانت فى مساء الإثنين، 1,792.29 $ ، بينما كانت مساء الأحد 1،768.91 $ .

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب فى بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب فى نهاية التعاملات مساء الاثنين 3 مايو 2021.

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في نهاية التعاملات مساء الأحد 2 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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