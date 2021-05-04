شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 1008 وحدات سكنية لسكان منطقة زرايب مايو بالقاهرة بنسبة 80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ محافظة القاهرة مشروع الزهور «الزرايب سابقا» بمدينة 15 مايو، بالتعاون مع وزارتى الإسكان والتضامن الاجتماعى، لنقل سكان منطقة الزرايب لمساكن حضارية تليق بالمواطن وتوفر لهم حياة كريمة، حيث تعرضت منطقة الزرايب العام الماضي لسيول بسبب موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها مصر.

وتضم المنطقة نحو 530 أسرة مكونة من 1700 مواطن وجميعهم كانوا مهددون دائما بالرحيل لأنهم لا يملكون الأرض التى تبنى عليها عششهم المتواضعة .

ويتم تنفيذ 1008 وحدات سكنية (42 عمارة) بمشروع زهور مايو، بنسبة إنجاز بلغت نحو 80% كسكن بديل لسكان منطقة الزرايب العشوائية بمدينة 15 مايو، وهو مششروع متكامل على مساحة 67.37 فدان شرق الطريق الدائري ضمن خطة تطوير العشوائيات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة بأهالينا بهذه المناطق.

ومن المقرر أن تضم المنطقة (سكن – 834 حظيرة نموذجية – محطات تجميع - منطقة للمخازن)، بجانب المشروعات الخدمية، والتى تشمل مدرسة على مساحة 4 آلاف م2، ووحدة صحية على مساحة ألف م2، وحضانة على مساحة 500 م2، ومناطق تجارية على مساحة 1750 م2، ومساحات خضراء وطرقا ومرافق، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 550 مليون جنيه.



ويتم تنفيذ أعمال الطرق والمرافق في كامل المشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق 65%، ونسبة تنفيذ أعمال المرافق (شبكات الصرف – مياه) 80%، كما يتم تنفيذ أعمال الكهرباء ، وتم الإعداد الفني لأعمال تنفيذ (حضانة ـ مركز طبى – سوق تجارية نموذج 8 محال).