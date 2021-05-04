شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: بدء موسم زراعة فول الصويا .. وتوريد المحصول بـ8 الآف جنيهات للطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة عن 6 أصناف من فول الصويا تناسب الزراعة في الوجهين البحري والقبلي والأراضي الجديدة مع بدء موسم الزراعة الشهر الحالي وتتميز بمقاومتها للأمراض، وقدرتها علي الإنتاجية العالية وتحقق أعلي عائد لمزارعي فول الصويا.

وقال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إن التوجه نحو زراعة فول الصويا ضمن محاصيل الموسم الصيفي يأتي نظرا لأهميته من ناحية العائد الاقتصادي للفلاح المصري بعد تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحصول وإعلان الحكومة عن أسعار توريد لصالح وزارة التموين بـ8 الأف جنيها للطن، موضحا ان الدولة تستهدف زراعة 250 ألف فدان، خلال الموسم الزراعة الصيفي الجديد .

وأضاف «خليل» أنه بفضل الجهود البحثية والارشادية تطورت المساحة المنزرعة كما ارتفعت الانتاجية حتى اصبحت مصر هى الاولى على مستوى العالم من ناحية التفوق الانتاجي بنسبة 40٪ عن المتوسط العالمي ونسبة 30٪ عن الولايات المتحدة الامريكية المنتج الرئيسي لهذا المحصول.

وأوضح مدير معهد المحاصيل إنه مع ذلك فقد لوحظ في السنوات العشر الماضية انخفاض المساحة المنزرعة من فول الصويا بمصر بسبب إرتفاع تكاليف الانتاج وثبات انتاجية الفدان وبالتالي انخفاض العائد من وحدة المساحة مشيرا إلي أن الجهود البحثية تركزت في التصدي لتلك المشاكل وتوصلت الى امكانية تقليل التكاليف بنحو 25٪ وزيادة انتاجية الفدان بنحو 30٪ وتحقيق صافي مرتفع للفدان عن طريق زراعة الاصناف الجديدة عالية الانتاج المقاومة لدودة ورق القطن ولا تحتاج للرش بالمبيدات مما يوفر حوالي 20٪ من التكاليف وتقليل حدة التلوث البيئي وزيادة اعداد الحشرات النافعة.

وأشار «خليل»، إلي أن البحوث ساهمت في تقليل معدلات الاسمدة الازوتيه بإجراء التلقيح البكتيري للبذور وقت الزراعة واضافة جرعة تنشيطية فقط مقدارها 15كجم ازوت للفدان امام رية المحاياه مما يوفر 10٪ من التكاليف وبذلك يمكن توجيه كميات هائلة من الاسمدة الازوتية لمحاصيل اخرى غير بقولية.

من جانبه قال الدكتور علاء عزمي رئيس قسم بحوث البقوليات والفول البلدي ان أن الأصناف المعتمدة لدي وزارة الزراعة وتحقق أعلي إنتاجية للفلاح هي أصناف جيزة 21، و35 و 82، و83 و 111 و جيزة 22، موضحا إن هذه الأصناف تتميز بمقاومتها لدودة القطن ويمكن زراعتها محملا مع الذرة، وصلاحيتها للزراعة في الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل أو الأراضي الجديدة وتتراوح إنتاجيتها ما بين 1.5 وحتي 1.7 طن للفدان.

وأضاف «عزمي»، ان صنف جيزة 21 هو صنف مستنبط بالتهجين مقاوم لدودة ورق القطن يصلح للزراعة بعد قمح بالوجه البحري ينضج بعد حوالي 125-130 يوماً من الزراعة وذو مواصفات زراعية ممتازة تصل انتاجيتة حوالي 1.7ططن للفدان، بالإضافة إلي صنف جيزة 35 وهو صنف جديد مستنبط بالتهجين مقاوم لدودة ورق القطن ويحتاج 105- 110 ايام من الزراعة حتى النضج وتنجح زراعته بكلا الوجهين البحري والقبلي وتتراوح انتاجيتة بين 1.5-1.6 طن للفدان.

وأوضح رئيس قسم البقوليات، إن قائمة الأصناف تضم صنف جيزة 82 وهو صنف مستنبط بالتهجين مبكر النضج بعد 95- 100 يوم من الزراعة يجود زراعته بالاراضي القديمة والجديدة بالوجه القبلي اما منفرد او محملاً مع محاصيل اخرى وتتراوح انتاجيته بين 1.2- 1.4 طن/فدان، وصنف جيزة 83 وهو صنف مستنبط بالتهجين مبكر النضج بعد 95- 100 يوم من الزراعة عالي المقاومة لدودة ورق القطن ويجود زراعته بالوجه البحري اما منفرد او محملاً مع محاصيل اخرى وتتراوح انتاجيته بين 1.3- 1.5 طنت للفدان.

وأشار «عزمي»،إلي إن صنف جيزة 111 هو صنف مستنبط بالتهجين مقاوم لدودة وق القطن ينضج بعد نحو 115- 120 يوماً من الزراعة وتنجح زراعته بجميع محافظات الجهورية حتى الوادي الجديد والاراضي الجديدة بجنوب الوادي ولا ينصح بتأخير زراعته عن اخر شهر مايو وتدور إنتاجيته حول 1.7 طن للفدان بالأراضي القديمة و 1.2 -1.4 طنا للفدان بالأراضي الجديدة مشيرا إلي أن صنف جيزة 22 هو صنف مستنبط بالتهجين عالي المحصول متوسط المقاومة لدودة ورق القطن ينضج بعد حوالي 115 يوماً من الزراعة لذا ينصح بزراعته بمحافظات مصر الوسطى والعليا ولا ينصح بتأخير زراعته عن اخر شهر مايو وتتراوح انتاجيته بين 1.5- 1.7 طن للفدان بالأراضي القديمة و 1.2- 1.4 طنا للفدان بالأراضي الجديدة بجنوب الوادي.

ولفت رئيس قسم البقوليات، إلي أن فول الصويا يزرع بصفة عامة خلال شهر مايو وفي حالة الزراعة لإنتاج التقاوي تتم زراعته خلال النصف الثاني من نفس الشهر وتجود زراعة أصناف فول الصويا في الاراضي الخصبة جيدة الصرف قليلة الحشائش والاراضي الصفراء ويمكن زراعته في الاراضي الجيرية والرملية مع تجنب الزراعة في الاراضي الملحية او غير المستوية او سيئة الصرف او استخدام مياه ري بها نسبة ملوحة مرتفعة وعدم تكرار زراعة فول الصويا بنفس قطعة الارض سنوياً حتى لا يساعد ذلك على انتشار الامراض.

وقال «عزمي»، ان الفدان يحتاج نحو 30 كجم تقاوي منتقاه ومعتمدة من وزارة الزراعة ولا ينصح باستخدام تقاوي غير معتمدة منعاً لانتشار الحشرات والامراض وتدهور المحصول مشددا علي إنه يجب العناية بتسوية الارض حيث يؤدي عدم التسوية الى عدم تجانس ارتفاعات الخطوط والى ركود مياه الري في البقع المنخفضة مما يؤدي الى انخفاض نسبة الانبات وضعف واصفرار النباتات وبالمثل فانه في الخطوط المرتفعه يكون نمو النباتات ضعيفاً نتيجة عدم توافر الرطوبة المناسبة وفي كلتا الحالتين يتأثر المحصول وتتدهور صفات البذرة المخصصة للتقاوي لذلك تحرث الارض جيداً وتزحف ثم تخطط بمعدل 10- 12 خطاً في القصبتين.

وأضاف رئيس قسم البقوليات، إن محصول فول الصويا يعتبر من المحاصيل الحساسة لمياه الري لذلك يجب ان يتم بأحكام وعلى الحامي ويراعى التبكير برية المحاياة على ان تكون رية خفيفة (تجرية) بعد 10-12 يوماً من الزراعة في الاراضي القديمة وبعد 5- 6 ايام بالأراضي الجديدة لتحسين التكشف وتنشيط تكوين العقد الجذرية على النبات وذلك في طريقتي الزراعة العفير والحراتي.

وأوضح رئيس قسم البقوليات إلي ضرورة ان يوالى الري بعد ذلك كل 15 يوماً في اراضي الوادي وكل 5-8 ايام في الاراضي الجديدة حسب قوام التربة هذا ويوقف الري عند بداية نضج المحصول وعلاماته بدء اصفرار الاوراق في الجزء السفلي من النبات وتساقط بعضها وتمام امتلاء القرون وتحول بعضها الى اللون البني ويكون ذلك قبل الحصاد بثلاثة اسابيع.

وشدد «عزمي»، علي إنه يراعى عدم تعطيش النباتات ولا سيماً في فترتي التزهير والعقد حيث ان تعطيش النباتات يؤدي الى ضعف نموها وصغر حجم البذور وضمورها وبالتالي قلة المحصول وتدهور صفات البذرة المخصصة للتقاوي موضحا إنه يجب تجنب الري الغزير حيث يؤدي الى اصفرار النباتات نتيجة لتعرضها لامراض اعفان الجذور والذبول وغسيل العناصر الغذائية.