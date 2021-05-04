شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إعلامي من وزارة الصحة يزور كفر الشيخ للتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار فريق من المكتب الإعلامى لوزيرة الصحة محافظة كفر الشيخ، واشترك مع إدارتى التثقيف الصحى وخدمة المواطنين بمديرية الصحة بالمحافظة، في جولة ميدانية، حيث زار الفريق مراكز تلقى لقاح كورونا بسيدى غازى ومستشفى قلين والحامول، لشن حملة توعوية عن أهمية تلقى لقاح كورونا وأهميته فى الوقاية من الفيروس، كما شرح الفريق الإجراءات الوقائية وأهمية غسل الأيدي وارتداء الكمامة، موضحا أن الوقاية خير من العلاج، وأهمية تجنب الإصابة من فيروس كورونا.

كما توجه الفريق إلى أماكن التجمعات والشوارع ونقط تواجد البائعين تزامنا مع موسم الأعياد وخروج المواطنين لشراء احتياجات العيد، وشدد على أهمية التباعد وتفادى التواجد فى الأماكن المزدحمة، موضحا أنه فى التباعد نجاة.

وفى ختام الجولة، عقدت وزيرة الصحة اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس قدمت من خلاله الشكر لمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، على جهودها لنشر الوعى وطرق الوقاية من الفيروس.