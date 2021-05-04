شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يشيد بالتزام المواطنين بقرار غلق المتنزهات والحدائق العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة غلق المتنزهات والحدائق العامة بنطاق مدينتي سوهاج، وأخميم، والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق قرار الغلق.

وبدأ محافظ سوهاج جولته التى رافقه خلالها العميد سيد نفادي، قائد مرور سوهاج، وحسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب مدينة سوهاج، بتفقد كورنيش النيل الشرقي بمدينة سوهاج، حيث اطمأن على غلق مداخل الكورنيش بمتابعة من إدارة مرور سوهاج، كما تفقد الكورنيش الغربي بداية من كوبري سوهاج العلوي على النيل وحتى كوبري أخميم، وشارع سوهاج أخميم، بالإضافة إلى ميدان "الصينية" بمدخل مدينة أخميم، حيث خلى الكورنيش والحدائق العامة والميادين تماما من المواطنين، وأي مظاهر إحتفالية بأعياد الربيع.

وشدد محافظ سوهاج، على المتابعة المستمرة لجميع المنتزهات، والحدائق العامة بجميع مراكز المحافظة، ومنع أي تجمعات، أو مظاهر غحتفال، مشيدا بالتزام المواطنين وعدم خروجهم حفاظا على سلامتهم، داعيا المولي عز وجل أن يرفع البلاء وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء.