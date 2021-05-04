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طلاب الدمج يؤدون اليوم الامتحان المجمع لنهاية العام الدراسى 2021

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القاهرة - سامية سيد - يؤدى اليوم الثلاثاء، طلاب الدمج التعليمى بالثانوى العام، امتحانات نهاية العام الدراسى 2021، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمكافحة العدوى بسبب فيروس ، حيث أعلنت المدارس الثانوى العام، جدول امتحانات نهاية العام لطلاب الدمج بصفوف النقل بالمرحلة الثانوية.

 

وأكدت المدارس أن الامتحانات تنطلق يوم الثلاثاء المقبل 4 مايو الجارى، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى ورقة مجمعة تشمل عدد من المواد الدراسية الأساسية ورقيا داخل المدارس.

 

وفى محافظة الجيزة يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى يوم الثلاثاء 4 مايو امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا، والأربعاء 5 مايو اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والرياضيات والخميس 6 مايو الكيمياء والفيزياء والأحياء، وطلاب الصف الثانى الثانوى الشعبة العلمية، اللغة العربية ورياضيات 1 ورياضيات 2، والأربعاء 5 مايو اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء والأحياء، والخميس 6 مايو اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

 

وبالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 مايو امتحانات اللغة العربية والتاريخ ورياضيات 1، ويوم الأربعاء 5 مايو اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والخميس 6 مايو اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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