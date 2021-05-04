كورونا في 24 ساعة| تحذير من الأسبرين وأخطر 10 أيام في رمضان.. وحظر في هذه المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - تحذير من تناول "الأسبرين" بعد الحصول على لقاح كورونا

كورونا اليوم: 7 اختبارات للمتعافين.. وتحذير من أخطر 10 أيام في رمضان

أستاذ علم الأوبئة يكشف حقيقة وصول سلالة كورونا الهندية إلى مصر (فيديو)

وكالة الأدوية الأوروبية تدرس استخدام لقاح فايزر للأطفال من 12 سنة فأكثر

الصحة: تلقي لقاح كورونا وفقًا للأولوية وليس بأسبقية الحجز على الموقع

بالفيديو.. مبادرة لمواجهة كورونا بالهلال الأحمر في دمياط

أستاذ علم أوبئة: الإصابة بجلطات نتيجة لقاح كورونا "نادرة جدا" والبديل كارثي

غلق الشواطئ والحدائق لتجنب تفشي كورونا بشمال سيناء

"السياحة" تحذر الفنادق والمطاعم والكافتيريات المخالفة لأعمال التطهير والتعقيم

وكيل صحة المنوفية: تطعيم أكثر من 11 ألف مواطن ضد كورونا

لبنان يسجل 249 إصابة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا

بالفيديو.. أستاذ علم الأوبئة: لم نصل لذروة الموجة الثالثة من كورونا حتى الآن

السودان: رئيس الاتحاد الأفريقي سيقوم بجولة تشمل القاهرة والخرطوم حول سد النهضة

​"التضامن" تنظم أول قافلة لتطعيم الكبار بلا مأوى بالشرقية بلقاح مضاد لفيروس "كورونا"

بسبب كورونا.. حظر جزئي من 8 مساءً إلى 7 صباحًا بالغربية (فيديو)

بالصور.. إعدام 300 شيشة بعد مصادرتها من مقاه في البحيرة

برلماني يقترح قانون "كورونا الموحد" لمواجهة الجائحة والأوبئة

الصحة العالمية: حصيلة إصابات كورونا خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من الستة أشهر الأولى من الوباء

"كورونا له أحكام".. حديقة الحيوان دون زوار في شم النسيم (صور)

الكويت تمنع مواطنيها غير الحاصلين على لقاح من السفر للخارج

المنشآت السياحية بالبحر الأحمر: روسيا اشترطت تلقيح العاملين في الفنادق لعودة السياحة

الصحة: بدء تصنيع اللقاح الصيني في مصر الشهر المقبل

بعد انتشار إصابات كورونا بين العائلات.. كيف تحافظ على التباعد الاجتماعي في المنزل؟

"الصحة العالمية" توصي باتباع أهم عوامل الوقاية من كورونا