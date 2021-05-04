شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال الشكاوى بمركز خدمة المواطنين بمدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العميد ماجد محمد احمد، رئيس مدينة العريش، استقبال شكاوي المواطنين بمركز خدمة المواطنين بمدينة العريش، خلال أوقات العمل الرسمية.

وأشار رئيس مدينة العريش، في بيان، أنه يتم تقديم كل الشكاوى والطلبات والحصول على الخدمات المتنوعة من خلال مركز خدمة المواطنين بالمدينة خلال أوقات العمل الرسمية.

وأضاف رئيس مدينة العريش، أنه لن يتم استقبال أي طلبات أو شكاوي باليد، دون مركز خدمه المواطنين، وذلك لتسجيلها رسميا للرد عليها من خلال المختصين.