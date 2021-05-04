شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مفاجئة لوقف فوضى البناء المخالف بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الإسكندرية تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، فى إطار توجيهات الدولة بمنع البناء العشوائى، وإطلاق الاشتراطات البنائية الجديدة للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص ووقف الفوضى بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.

ووجّه المحافظ، اللواء محمد الشريف، بسرعة القضاء على البناء المخالف فى المهد، والتشديد على الأجهزة التنفيذية بإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرّة أخرى، وضرورة التصدى لأى محاولات بناء مخالف بكل حزم.

وشنت الأحياء عددًا من الحملات المفاجئة للقضاء على البناء المخالف، حيث تمكّنت حملة مكبرة فى «حى المنتزة أول» من إيقاف أعمال تشطيب محل بشارع القاهرة، وإيقاف أعمال مخالفة بالعقار الكائن بشارع الجيش والتحفظ على المواد والمعدات المستخدمة فى البناء.

وواصل حى شرق حملته لإيقاف أى أعمال بناء مخالف، إذ تم فك شدة خشبية بالدور الثانى بالعقار الكائن بالطريق الزراعى عزبة الموظفين، وإيقاف أعمال بناء مخالف بشارع جمال عبدالناصر فى منطقة الرابعة الناصرية، وتسليم الأعمال المخالفة لمقاول الهدم لإزالة المخالفات بالكامل.

وفى حى العامرية ثان، تمكنت وحدة الإزالة الفورية من إزالة أسوار مبنى بالطوب الأبيض بشارع العمومى الناصرية الجديدة، وإزالة حوائط بمدخل قرية 1 بنجر السكر، وحوائط مبان وأسوار بعزبة المكرونة طريق الهوارية قبلى السكة الحديد، وإزالة سقف بالدور الأرضى بشارع مسجد السلام أرض الصعايدة قبلى السكة الحديد، وأعمال بناء مخالف أخرى بمنطقة البحوث.

وشن حى العجمى حملة مكبرة، أسفرت كذلك عن إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع 2/61 أكتوبر، وإيقاف أعمال بناء دون ترخيص بشارع 8/45 وتم التحفظ على المعدات المستخدمة بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، فيما شن حى المنتزة ثان حملة تم فيها إيقاف أعمال مخالفة بشارع 25 طوسون، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تستمر الحملات الدورية المفاجئة للتصدى لأى محاولات بناء مخالف على مدار اليوم وخلال العطلات.