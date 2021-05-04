شكرا لقرائتكم خبر عن فلكيا أول أيامه 13 مايو.. تعرف على موعد صلاة عيد الفطر بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، تحت رعاية الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، عن موعد غرة شهر شوال فلكيا، ليكون يوم الخميس 13 مايو ( عيد الفطر المبارك )، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا. وينشر ”الخليج 365” وقت صلاة عيد الفطر المبارك فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك:- القاهرة 5:28 الجيزة 5:28 الإسكندرية 5:31 بورسعيد 5:21 السويس 5:23 العريش 5:16 الطور 5:22 سانت كاترين 5:20 طابا 5:14 شرم الشيخ 5:20 دمنهور 5:29 طنطا 5:27 المنصورة 5:25 الزقازيق 5:26 بنها 5:27 شبين الكوم 5:28 كفر الشيخ 5:27 الفيوم 5:31 بنى سويف 5:30 المنيا 5:33 أسيوط 5:33 سوهاج 5:32 قنا 5:29 أسوان 5:32 أبو سمبل 5:40 مرسى مطروح 5:41 الغردقة 5:23 الخارجة 5:40 الإسماعيلية 5:22 دمياط 5:23 السلوم 5:49 نويبع 5:16 حلايب 5:20 شلاتين 5:22