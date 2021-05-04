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فلكيا أول أيامه 13 مايو.. تعرف على موعد صلاة عيد الفطر بالمحافظات

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، تحت رعاية الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، عن موعد غرة شهر شوال فلكيا، ليكون يوم الخميس 13 مايو ( عيد الفطر المبارك )، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.

وينشر ”الخليج 365” وقت صلاة عيد الفطر المبارك فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك:-

القاهرة 5:28

الجيزة 5:28

الإسكندرية 5:31

بورسعيد 5:21

السويس 5:23

العريش 5:16

الطور 5:22

سانت كاترين 5:20

طابا 5:14

شرم الشيخ 5:20

دمنهور 5:29

طنطا 5:27

المنصورة 5:25

الزقازيق 5:26

بنها 5:27

شبين الكوم 5:28

كفر الشيخ 5:27

الفيوم 5:31

بنى سويف 5:30

المنيا 5:33

أسيوط 5:33

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

أبو سمبل 5:40

مرسى مطروح 5:41

الغردقة 5:23

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:22

دمياط 5:23

السلوم 5:49

نويبع 5:16

حلايب 5:20

شلاتين 5:22

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