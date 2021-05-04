شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يحصل على وسام الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية حصوله على وسام الملك عبد العزيز آل سعود، من الطبقة الثانية بالمملكة.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، صور التكريم والوسام على صفحته الرسمية بموقع التغريدات الصغيرة توتير، وشكر من خلاله خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي.

وكتب تركي آل الشيخ: "أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد ... وإلى آخر أيامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروح إلى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكراً لكم".