شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء أبرزها كيفية التعامل مع الثلاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتوجيه عدة نصائح بشأن ترشيد الاستهلاك، مؤكدا أنه يجب على كل مواطن اتباع طرق الاستخدام الأمثل للطاقة لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، وأن ترشيد الاستهلاك لا يعنى عدم الاستخدام وإنما يعنى حسن الاستخدام.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” إنه يجب اتباع الخطوات البسيطة التى يمكن من خلالها خفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، والتى من بينها ترشيد استهلاك الكهرباء بالثلاجة وهى كالأتى:

1- عدم تكرار فتح باب الثلاجة طول اليوم لتجنب زيادة معدلات استهلاك الكهرباء وارتفاع قيمة الفاتورة

2- شراء الأجهزة الأعلى كفاءة (اقرأ بطاقة كفاءة الطاقة اللى على الثلاجة).

3- ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم فى تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

4- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

5- وضع الثلاجة فى مكان بارد بالمطبخ وتجنب وضعها فى المواقع الحارة (مثل المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن.

6- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

7- ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة. 8-الحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة مره او مرتين فى السنة على الأقل. 9-الحرص على ازالة الثلج باستمرار.