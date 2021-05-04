​​برلماني: "حياة كريمة" مبادرة تنموية غير مسبوقة في تاريخ مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المهندس محمد صبري عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة "حياة كريمة" نجحت في خفض معدلات الفقر والبطالة في مختلف قرى الجمهورية، وحققت نجاحًا ملموسًا في دعم وتطوير كثير من الخدمات في مختلف محافظات الجمهورية وأحرظت تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بمستوى معيشة المواطنين، كما أنها قللت الفجوة بين المدن الجديدة والقرى النائية.

وأضاف صبري، في بيان له اليوم الاثنين، أن "حياة كريمة" هي المبادرة الأشمل في تاريخ مصر، ففي الوقت الذي قدمت فيه إسهامات كبيرة في توصيل المياه والصرف الصحي ورصف الشوارع وبناء الفصول والمدارس، لم تغفل تطوير الجانب البشري وقدمت دورات تدريبية كثيرة لتأهيل الشباب لسوق العمل، ما ساعد في خفض معدلات البطالة وسيلقي بظلاله على معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

ولفت صبري، إلى أن المبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019 جاءت في المقام الأول للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، كما أنها تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم وأوضاعهم الاقتصادية، بشكل يليق بالمواطن المصري.